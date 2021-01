Rodler Loch: "Mein Ziel ist Olympia 2026"

Anzeige

Felix Loch ist in diesem Winter wieder erfolgreich © AFP/SID/JOHANN GRODER

Rodel-Rekordweltmeister Felix Loch peilt weiterhin die Teilnahme an noch zwei Winterspielen an.

Rodel-Rekordweltmeister Felix Loch peilt weiterhin die Teilnahme an noch zwei Winterspielen an. "Mein Ziel ist Olympia 2026", sagte der 31-Jährige im Gespräch mit dem Sportbuzzer: "Nach den Winterspielen 2022 in Peking werde ich von Jahr zu Jahr schauen, wie es körperlich und gesundheitlich passt. Vom Alter her ist 2026 aber sicher machbar. Es wäre ein schöner Abschluss der Karriere."

Loch hatte bei den Spielen 2010 und 2014 jeweils olympisches Gold gewonnen, 2018 in Pyeongchang folgte aber ein bitterer Absturz: Durch einen Fahrfehler im letzten Lauf vergab er den Sieg und wurde letztlich nur Fünfter. Das Ergebnis fügte sich in Lochs Auf und Ab der vergangenen Jahre ein. Seit diesem Winter hat der sechsmalige Weltmeister allerdings zur Dominanz zurückgefunden und bislang sieben Siege in sieben Weltcups gefeiert.

