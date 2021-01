Gladbach: Florian Neuhaus nach Sieg über BVB von Schiedsrichtern genervt

Denn schon nach etwa 45 Sekunden hatte der deutsche Nationalspieler zur vermeintlichen 1:0-Führung für sein letztlich mit 4:2 siegreiches Team getroffen . Der Treffer wurde jedoch nach Einschreiten des Video-Assistenten in Köln wieder zurückgenommen. Ärgerlich, aber eigentlich längst ein normaler Vorgang in der Bundesliga.

Was Neuhaus besonders verärgerte, war die für ihn quälend lange Zeitspanne, in der sich Schiedsrichter Manuel Gräfe die strittige Szene an der Seitenlinie an einem Bildschirm noch einmal ansah. Zur Erinnerung: Dem sehenswerten Treffer von Neuhaus war ein Foulspiel von Jonas Hofmann an Jude Bellingham vorausgegangen.