NFL: Equanimeous St. Brown tönt vor Duell mit Tom Brady um Super Bowl

St. Brown: Aaron Rodgers besser als Tom Brady

"Keinen Zweifel" am Sieg der Green Bay Packers

St. Brown, der in Kalifornien geboren wurde und dessen Mutter Miriam aus Leverkusen stammt, strotzt vor Selbstbewusstein. Am 7. Februar will er in Tampa/Florida beim 55. Super Bowl antreten. Am Sieg über die Bucs - kurzfristig geschwächt durch den Ausfall von Antonio Brown - hat er "keine Zweifel. Unsere Offense kann niemand stoppen."

Ziel Super Bowl vor Augen

Bislang fing St. Brown in dieser Saison inklusive Playoffs acht Pässe für 144 Yards. Siebenmal sorgte er für das so wichtige First Down, also vier neue Angriffsversuche. Er will helfen, die Vince Lombardi Trophy zu holen. "Nach jeder Saison ist nur eine Mannschaft zufrieden. Hoffentlich können wir in diesem Jahr den Super Bowl gewinnen", sagt der frühere College-Spieler: "Wir haben eine gute Chance."