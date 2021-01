Pharmakologe Sörgel sieht Olympia in Tokio skeptisch

Tokio-Spiele sollen am 23. Juli beginnen © AFP/SID/BEHROUZ MEHRI

Der Pharmakologe Fritz Sörgel glaubt nicht an eine reibungslose Austragung der Olympischen Spiele in Tokio (23. Juli bis 8. August). "Ich gehe davon aus, dass vielleicht die Hälfte der Wettkämpfe ordentlich zu Ende geführt werden kann. Es ist nicht nur ein sportlicher Wettbewerb, es ist einer der Disziplin in der Pandemie", sagte der Sportmediziner im Sportbuzzer-Interview.