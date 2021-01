Handball-WM: Markus Baur kritisiert Gensheimer und Wolff - vermisst Führungsqualität

Die deutsche Nationalmannschaft steht bei der WM in Ägypten schon in der Hauptrunde mit dem Rücken zur Wand .

Der Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason fehle es "an Führungskraft und -qualität, an der nötigen Organisation auf dem Feld, damit die Basics beherzigt werden", sagte Baur der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten .

Baur enttäuscht von Gensheimer und Wolff

Nach den Niederlagen gegen Ungarn in der Vorrunde und in der Hauptrunde gegen Spanien ist das Viertelfinale für die deutsche Auswahl in weite Ferne gerückt. Wichtige Spieler wie Gensheimer konnten sich kaum in Topform präsentieren. "Vielleicht ist es zu viel für ihn: ein wichtiger Spieler zu sein und Kapitän der Mannschaft. Seine Körpersprache erstaunt mich", sagte Baur über den Spielführer.