Zweite Abfahrt in Kitzbühel abgesagt - kein Streif-Rennen am Samstag

Andreas Sander belegte bei der ersten Abfahrt in Kitzbühel Platz 5 © AFP/SID/JOE KLAMAR

Nachdem am Freitag zwei Stürze den Sieg von Beat Feuz überschattet hatten, fällt die Abfahrt in Kitzbühel am Samstag aus. Auch der Super-G steht auf der Kippe.