Theis verliert mit Boston erneut in Philadelphia

Daniel Theis muss mit den Boston Celtics in der NBA die dritte Niederlage in Folge einstecken. Gegen die 76ers und Joel Embiid fehlt jegliches Mittel.

Nationalspieler Daniel Theis hat mit den Boston Celtics in der NBA die dritte Niederlage in Folge einstecken müssen. Bei den vom überragenden Joel Embiid angeführten Philadelphia 76ers unterlag der Rekordmeister 110:122. Zwei Tage zuvor hatten Theis und Co. an selber Stelle 109:117 verloren.