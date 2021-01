BVB droht nach Pleite in Gladbach GAU - der SPORT1-Kommentar

Hans-Joachim Watzke saß in der Schlussphase nur noch wie angewurzelt auf seinem Platz im Borussia Park. Die schwarze Maske mit dem BVB-Logo tief ins Gesicht gezogen. Am liebsten hätte er sie sich vor die Augen geschoben.

Was der BVB-Boss am Freitagabend sah, dürfte ihm ganz und gar nicht gefallen haben. Seine Dortmunder gingen mit 2:4 in Gladbach unter. Watzke sah schon die siebte (!) Niederlage im 18. Ligaspiel – so viele wie der Tabellen-13. Bremen und fast so viele wie Abstiegskandidat Köln (8).