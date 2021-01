Grünes Licht nach Gehirnerschütterung: Mahomes darf im Halbfinale spielen

Patrick Mahomes vom Titelverteidiger Kansas City Chiefs darf gegen die Buffalo Bills in der Nacht zum Montag um den Einzug in den Super Bowl spielen.

Kansas City (SID) - Star-Quarterback Patrick Mahomes vom Titelverteidiger Kansas City Chiefs ist nach seiner Gehirnerschütterung aus dem sogenannten "concussion protocol" der National Football League (NFL) entlassen worden und darf gegen die Buffalo Bills in der Nacht zum Montag (00.40 Uhr/ProSieben und DAZN) um den Einzug in den Super Bowl spielen. Dies teilte der wertvollste Spieler (MVP) der NFL-Hauptrunde 2018/19 und des vergangenen Super Bowls am Freitag auf einer virtuellen Pressekonferenz mit.