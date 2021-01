Bleibt Jérôme Boateng beim FC Bayern? Hansi Flick kämpf um ihn

Boateng-Gespräche ab März

Die Ausgangslage beim 32-Jährigen ist klar: Sein Vertrag läuft am Saisonende aus und wurde bislang nicht verlängert. Die Gespräche mit dem Innenverteidiger und seinem Management (Lian Sports) sollen nach SPORT1 -Informationen spätestens im März starten. Boateng würde gerne noch ein Jahr bleiben. Allerdings ist er bei den Münchnern ein Großverdiener und Hasan Salihamidzic will den Umbruch vorantreiben.

Boateng hingegen ist fit und in guter Form, brilliert mit starkem Stellungsspiel und Robustheit in Zweikämpfen. In Augsburg (1:0) bestritt er sein 300. Bundesligaspiel. Verlängert er im Saisonendspurt doch nochmal um ein Jahr?

Flick mit Boateng zufrieden

Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge sagte bei Bild live: "Jérôme spielt eine gute Rolle wieder. Der Trainer ist mit ihm zufrieden. Dementsprechend wird man sich in einem Gespräch mit ihm dieser Frage stellen müssen: Was will er? Was traut er sich zu? Und was traut ihm der Klub zu? Und dann wird man eine seriöse Lösung finden."