Fünfte Heimpleite in Folge für Osnabrück

Die schwarze Heimserie des VfL Osnabrück in der 2. Fußball-Bundesliga geht weiter.

Die schwarze Heimserie des VfL Osnabrück in der 2. Fußball-Bundesliga geht weiter. Die Niedersachsen unterlagen Erzgebirge Aue mit 0:1 (0:1) und verloren damit zum fünften Mal in Folge an der Bremer Brücke. Während die Gäste sich auf den siebten Tabellenplatz verbesserten, steckt Osnabrück als Elfter im unteren Mittelfeld fest.