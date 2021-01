Düsseldorf rettet Punkt gegen Fürth - Osnabrück verliert wieder zu Hause

Fortuna Düsseldorf hat im Spitzenspiel der 2. Fußball-Bundesliga gegen die SpVgg Greuther Fürth einen Punkt gerettet und damit auch den Aufstiegs-Relegationsplatz gegen die Franken verteidigt. Dank Kevin Danso (83.) sicherten sich die daheim weiter unbesiegten Rheinländer am 17. Spieltag in einer wilden Partie gegen das Kleeblatt ein 3:3 (1:2). Der VfL Osnabrück unterlag Erzgebirge Aue mit 0:1 (0:1) und verlor damit zum fünften Mal in Folge an der Bremer Brücke.