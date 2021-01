MEINE 11: Darum wechselte Uli Stein nicht zu Manchester United

Als Stein beim Supercup-Spiel am 28. Juli 1987 zwischen dem FC Bayern und seinem HSV (2:1) wegen seines Faustschlags in das Gesicht von Bayerns Doppeltorschütze Jürgen Wegmann bei den Rothosen rausflog, heuerte er wenig später bei Eintracht Frankfurt an.

Darum sagte Uli Stein Manchester United ab

"Meine Frau und ich hatten einen großen Hund und damals gab es noch Quarantäne für Tiere - heute gibt es die für die Menschen", sagte der 66-Jährige und lachte. "Und in so eine Quarantäne hätte mein Hund für sechs Monate gemusst. Er wäre eingegangen, so ganz alleine. Ich habe mich also wegen meines Hundes gegen ManUnited entschieden."