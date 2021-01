Liverpool: Dejan Lovren verrät Rolex-Lektion von Jürgen Klopp

Während seiner Dortmunder Amtszeit setzte der Coach beispielsweise auf den damals 18 Jahre alten Mario Götze. Bei seinem aktuellen Klub Liverpool formte Klopp dann unter anderem Rechtsverteidiger Trent-Alexander Arnold in jungen Jahren zum Star.

Dabei ist dem Trainer offenbar eines ganz wichtig: Seine Nachwuchskräfte müssen bodenständig sein. (Endet Klopps Ära in Liverpool wie in Dortmund?)

Klopp weist Liverpool-Talent wegen Rolex zurecht

Der Innenverteidiger erzählte eine Anekdote von Klopp und einem Talent. "2017, am ersten Trainingstag mit Liverpool, kam ein 18-jähriger Spieler, ich werde seinen Namen nicht nennen, in einem Mercedes mit einer goldenen Rolex an seinem Handgelenk zum Gelände." (Tabelle der Premier League)