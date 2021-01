Handball-WM 2021: Katze bei Spiel der Schweiz erneut in der Halle

Streit um Zuschauer, Spielplan und Top-Stars: So läuft die umstrittene Handball-WM

C. Paschwitz

Am Rande der Niederlage gegen Portugal bekommt das Team Schweiz erneut "Besuch" von einer Katze. Schon im Duell mit Norwegen war Ähnliches passiert.

Das Tier fühlt sich offenbar ziemlich wohl in der Nähe des Teams um Spielmacher Andy Schmid von den Rhein-Neckar Löwen:

Schon wieder hat eine Katze - womöglich dieselbe wie erst vor wenigen Tagen - den Spielern der Schweiz bei der Handball-Weltmeisterschaft in Ägypten ihre Aufwartung gemacht.

Ob Mieze oder Kater war zwar einmal mehr nicht auszumachen - gleichwohl stolzierte das abermals braun-weiß-gescheckte Tier am Freitagabend während der Partie der Eidgenossen gegen Portugal auf Samtpfoten quer über das Parkett der Dr. Hassan Moustafa Indoor Sports Complex in Gizeh.

Handball-WM: Katze bei Spiel der Schweiz

Zur Erinnerung: Erst am vergangenen Samstag hatte an gleicher Stelle eine Katze den Schweizer Akteuren einen "Besuch" abgestattet - und sich dabei ebenso wenig als Glücksbringer erwiesen.

Erneut ist bei der Handball-WM in Ägypten eine Katze in den Blickpunkt geraten

In der Halle ließ man das Tier gewähren - was auch daran liegen mag, das Katzen in ganz Ägypten seit jeher verehrt werden und lange als heilig galten...