Baseballsport trauert um Legende Hank Aaron

Die Baseball-Legende Hank Aaron ist tot. Der frühere Homerun-Rekordhalter starb im Alter von 86 Jahren. Dies teilten die Atlanta Braves, für die Aaron in 21 seiner 23 Saisons in der Major League Baseball (MLB) spielte, am Freitag mit. "Wir sind erschüttert über den Tod von Hammerin' Hank Aaron, einem der größten Spieler und Menschen in der Geschichte unseres Spiels", twitterte die MLB.