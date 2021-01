Mit Neuer, Lewandowski und Ronaldo, ohne Messi: FIFA 21 Team of the Year

EA Sports hat das FIFA 21 Team of the Year veröffentlicht. Ein fehlender Star erzürnt die Fans. Gleich mehrere Bayernspieler sind in der Auswahl mit dabei.

Electronic Arts hat das offizielle EA SPORTS FIFA 21 Team of the Year (TOTY) präsentiert und damit die besten Spieler des Kalenderjahres 2020 honoriert.

Messi fehlt: Fans äußern Unmut

Der sechsmalige Weltfußballer hat also keinen Platz in der Traum-Elf gefunden.

Das Team of the Year ist für begrenzte Zeit in Packs erhältlich. Die FUT-Preise für die Karten werden wohl stark variieren. Insbesondere Ronaldo, Lewandowski und Mbappé könnten in höheren Sphären rangieren. Preise von bis zu zehn Millionen wurden bereits diskutiert.