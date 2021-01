Bundesliga heute: Hertha BSC - Werder Bremen LIVE im TV, Stream, Ticker

"Big-Chaos-Klub" So will Labbadia die Hertha aus der Krise holen

Hertha BSC Berlin wartet in der Bundesliga bereits seit sieben Spielen auf einen Sieg. Gegen Werder Bremen steht Trainer Bruno Labbadia bereits unter Druck.

Bei den Hauptstädtern ist der Angriff auf die Europapokal-Plätze in dieser Saison nicht geglückt. Stattdessen steckt das Team im Abstiegskampf fest. ( Bundesliga: Die Tabelle )

Gegen Werder Bremen soll am Samstag die Wende her.

Vor allem für Coach Bruno Labbadia wäre ein Berliner-Sieg enorm wichtig. Nach sieben Bundesliga-Partien in Folge ohne Sieg ist der Druck zuletzt immer größer geworden. Das 0:3 gegen Hoffenheim am Dienstag verbesserte Labbadias Lage nicht. Im Gegenteil: Weitere Pleiten können sein baldiges Aus bedeuten. ( Bundesliga: Spielplan und Ergebnisse )

Wie oft darf Labbadia noch verlieren?

Der Coach weiß um den Druck. "Wir hätten gerade in den letzten Spielen mehr machen müssen. Deswegen müssen wir uns der Kritik stellen. Das andere ist, etwas zu ändern. Das müssen wir gegen Bremen machen", sagte er auf der Pressekonferenz.

Doch nicht nur Labbadia gerät aufgrund der schwachen Ausbeute von 17 Punkten in 17 Partien in den Fokus. Auch Manager Michael Preetz wird von den Anhängern immer mehr als Grund für die Talfahrt ausgemacht.

Nun erhöhen die Fans den Druck. Sie haben am Samstag vor dem Spiel von 15 bis 17 Uhr eine Demonstration angemeldet. Die Polizei bestätigte dies. "Wer in der Verantwortung steht, der muss sich auch Kritik stellen. Diese Kritik nehme ich an, das ist doch gar keine Frage", sagte Preetz. "Ich habe Verständnis dafür, dass man mit der aktuellen Situation nicht zufrieden ist - das sind wir auch nicht."