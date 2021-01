Nach Eishockey: Belarus auch Fünfkampf-WM entzogen

Der Weltverband der Modernen Fünfkämpfer hat auf den zunehmenden Druck reagiert und dem vom umstrittenen Machthaber Alexander Lukaschenko autokratisch geführten Belarus die WM (7. bis 13. Juni) entzogen. Das gab die UIPM am Freitag bekannt. Wegen "wachsender Bedenken" bezüglich der "gegenwärtigen Instabilität" werde die Veranstaltung in Minsk auf "ein späteres Datum" verschoben, wie der deutsche Präsident Klaus Schormann erklärte.

Die WM in diesem Jahr, die als abschließende Qualifikation für die verschobenen Olympischen Spiele in Tokio fungiert, werde an einem anderen Ort ausgetragen. Dieser werde in den nächsten Tagen bekanntgegeben. Ausschlaggebend war laut Schormann, dass "zahlreiche teilnehmende Nationen abgeneigt sein würden, in dieser Zeit nach Belarus zu reisen".