DSV-Staffel mit Peiffer, Lesser, Doll und Rees

Olympiasieger Arnd Peiffer, Erik Lesser, Benedikt Doll und Roman Rees peilen in Antholz in der Staffel die dritte Podiums-Platzierung des Winters an.

Biathlon-Olympiasieger Arnd Peiffer, Erik Lesser, Benedikt Doll und Roman Rees peilen bei der WM-Generalprobe in Antholz in der Staffel über 4x7,5 km die dritte Podiums-Platzierung des Winters an. Bundestrainer Mark Kirchner gab Rees den Vorzug vor Philipp Horn und Johannes Kühn.

In den bisherigen drei Staffelrennen des Winters hatte das Quartett des Deutschen Skiverbandes (DSV) zweimal den dritten Rang belegt. Beim Heim-Weltcup in Oberhof am vergangenen Freitag hatten die DSV-Athleten eine Podestplatzierung aufgrund mehrerer Schießfehler von Schlussläufer Horn als Fünfte verfehlt.

