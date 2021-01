Eisschnelllauf: Pechstein und Co. mit verhaltenem Weltcup-Auftakt

Die fünfmalige Olympiasiegerin Claudia Pechstein und die deutschen Eisschnellläufer sind verhalten in den ersten Weltcup der Saison gestartet. Im niederländischen Heerenveen belegte das Trio aus Pechstein, Inline-Spezialistin Mareike Thum und Josephine Heimerl in 3:10,947 Minuten den siebten Platz in der Teamverfolgung. Acht Teams gingen an den Start, der Sieg ging an die Läuferinnen aus Kanada (2:56,718).