Biathlon-WM: Sieben Deutsche bisher qualifiziert

Sieben Biathletinnen und Biathleten des Deutschen Skiverbandes (DSV) sind bisher für die Weltmeisterschaft in Pokljuka qualifiziert. Franziska Preuß, Denise Herrmann, Janina Hettich und Maren Hammerschmidt haben bei den Frauen die Norm (zweimal Top 15 oder einmal Top 8) erfüllt. Bei den Männern haben Arnd Peiffer, Benedikt Doll und Erik Lesser ihr Ticket für die Titelkämpfe in Slowenien (10. bis 21. Februar) sicher.

Die halbe Norm hatten sich am Donnerstag im Einzel bei der WM-Generalprobe in Antholz Vize-Weltmeisterin Vanessa Hinz mit Rang zwölf und überraschend auch Marion Deigentesch beim ersten Weltcupeinsatz des Winters als Elfte gesichert. Bei den Männern verfehlten Roman Ress als 16. und Johannes Kühn (18.) die DSV-Vorgaben knapp. Bei den Massenstarts am Wochenende in Antholz besteht die letzte Chance, um die WM-Qualifikation zu schaffen.