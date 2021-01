BVB: Mahmoud Dahoud auf dem Abstellgleis - wechselt der Nationalspieler

Mo Dahoud unzufrieden beim BVB

Brandt schwärmt von Dahoud

Zu Saisonbeginn sah es noch gut aus für Dahoud. Wegen des straffen Terminkalenders bekam er Einsätze, spielte bis Dezember wettbewerbsübergreifend 507 Minuten - fast so viele wie in der ganzen letzten Saison (584). In der Champions League in Brügge (3:0) oder im Derby gegen Schalke (3:0) trat Dahoud als Taktgeber im Mittelfeld auf und zeigte starke Leistungen.