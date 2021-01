Freiburg gegen Stuttgart wohl ohne Sallai

Bundesligist SC Freiburg muss am Samstag im baden-württembergischen Duell gegen den VfB Stuttgart wohl auf Offensivspieler Roland Sallai verzichten.

Fußball-Bundesligist SC Freiburg muss am Samstag im baden-württembergischen Duell gegen den VfB Stuttgart wohl auf Offensivspieler Roland Sallai verzichten. Der Ungar, der am Mittwoch beim 2:2 gegen Eintracht Frankfurt noch getroffen hatte, laboriert nach Aussage von SC-Trainer Christian Streich an einer Bänderverletzung im Sprunggelenk und werde "wahrscheinlich" ausfallen.