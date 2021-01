Motorrad-Kalender angepasst: Zwei WM-Läufe in Katar

Der Motorrad-Weltverband FIM hat den Kalender für die neue Saison angepasst und eine Doppelveranstaltung in Katar beschlossen.

Der Motorrad-Weltverband FIM hat den Kalender für die neue Saison angepasst und eine Doppelveranstaltung in Katar beschlossen. Nach dem planmäßigen Auftakt am 28. März findet eine Woche darauf (4. April) auf dem Losail Circuit ein weiterer Lauf statt.

Die Rennen in Termas de Rio Hondo/Argentinien (11. April) und Austin/USA (18. April) wurden abgesagt und sollen zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Stattdessen wird am 18. April in Portimao/Portugal gefahren. Derzeit stehen 19 Rennen im Kalender, der Termin für den Großen Preis von Deutschland auf dem Sachsenring bleibt unverändert der 20. Juni.