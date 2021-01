Abfahrt in Crans Montana: Kira Weidle glänzt als Fünfte bei Goggia-Sieg

Kira Weidle wird Fünfte in Crans Montana © AFP/SID/FABRICE COFFRINI

Kira Weidle fährt bei der Weltcup-Abfahrt in Crans Montana ein starkes Ergebnis ein und egalisiert damit ihr bestes Saisonergebnis. Sophia Goggia ist eine Macht.

Skirennläuferin Kira Weidle hat bei der Weltcup-Abfahrt in Crans-Montana/Schweiz mit Platz fünf geglänzt und damit ihr bestes Saisonergebnis egalisiert.

Die 24-Jährige aus Starnberg lag am Freitag auf der Piste Mont Lachaux 95 Hundertstel hinter der italienischen Olympiasiegerin Sofia Goggia, die in der vierten Abfahrt der Saison ihren dritten Sieg feierte. ( Ski alpin: Alle Rennen im LIVETICKER )

Im wegen Neuschnees in den Nachmittag verschobenen und wegen starken Windes unterbrochenen Rennen auf der WM-Piste von 1987 setzte sich die 28 Jahre alte Goggia mit 20 Hundertsteln Vorsprung auf Super-G-Olympiasiegerin Ester Ledecka aus Tschechien durch. Platz drei ging an die US-Amerikanerin Breezy Johnson (+0,57 Sekunden).

Weidle, einzige deutsche Starterin, fehlten letztlich 38 Hundertstel zum dritten Weltcup-Podest ihrer Karriere nach Lake Louise 2018 und Garmisch-Partenkirchen 2019. Bereits im Dezember in Val d'Isére war Weidle Fünfte geworden.

Am Samstag (10.00 Uhr) findet in Crans-Montana eine weitere Abfahrt statt, am Sonntag (12.00 Uhr) wird ein Super-G gefahren. (Ski alpin: Rennkalender der Saison 2020/21)