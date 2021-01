Bundesliga: FC Bayern gegen Schalke 04 ohne Corentin Tolisso

Corentin Tolisso wird dem FC Bayern zum Rückrundenauftakt beim FC Schalke 04 fehlen. Hansi Flick will beim Franzosen kein Risiko eingehen.

Der FC Bayern München muss zum Rückrundenstart beim FC Schalke 04 auf Mittelfeldspieler Corentin Tolisso verzichten. Wie Trainer Hansi Flick am Freitag mitteilte, wird der französische Weltmeister am Sonntag (Bundesliga: FC Schalke 04 - FC Bayern am Sonntag ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) wegen muskulärer Probleme geschont. "Wir gehen da kein Risiko ein", sagte Flick.