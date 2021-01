Eintracht Frankfurt: Sebastian Rode kehrt nach Knieproblemen zurück

Hütter warnte sein Team nach dem jüngsten Erfolgslauf mit vier Siegen aus fünf Partien vor Leichtsinnigkeit. "Bielefeld macht das richtig gut, bei ihren Niederlagen sind sie meist mit nur einem Tor Unterschied als Verlierer vom Platz gegangen. Sie laufen unheimlich viel und haben in Doan einen kreativen Schlüsselspieler", sagte der 50-Jährige. Seine Mannschaft erwarte am Samstag (Bundesliga: Arminia Bielefeld - Eintracht Frankfurt am Samstag ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) "ein sehr intensives Fußballspiel".