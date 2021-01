Eintracht Frankfurt: Amin Younes ein Kandidat für Jogi Löw?

Hütter begeistert von Eintracht-Unterschiedsspieler Younes

Der 27-Jährige kommt nach seinem Wechsel aus Neapel zur Eintracht immer stärker in Fahrt. Trainer Adi Hütter lobte seinen Schützling zuletzt auf Nachfrage von SPORT1 : "Amin ist ein Unterschiedsspieler, ein Profi, den wir in der Form nicht gehabt haben. Er bereitet uns viel Freude und Spaß. Amin ist nicht nur ein toller Mensch, sondern auch ein toller Kicker."

Nach zwei Jahren mit wenig Spielpraxis und Verletzungspech in Italien und einer Coronavirus-Infektion kurz nach seiner Ankunft in Frankfurt musste der Offensivmann etwas länger auf sein Startelfdebüt warten.

Doch seit dem 3:3 gegen Borussia Mönchengladbach am zwölften Spieltag ist Younes dabei und die Eintracht erfolgreich. In sechs Partien holten die Hessen 14 Punkte, erzielten 14 Treffer und erspielten sich seitdem beinahe so viele Chancen, wie an den ersten elf Spieltagen zusammen. ( Bundesliga: Die Ergebnisse )

Bobic ist mit Younes ein weiterer Toptransfer geglückt

Younes ist die Schaltzentrale, er gibt das Tempo vor, mit seiner Ballsicherheit bewegt er sich auf gehobenem Bundesliganiveau. Selbst in den Momenten, in denen er etwas abzutauchen scheint, verliert er keine Bälle und bleibt anspielbar für seine Kollegen. Mit Einzelaktionen kreiert Younes neue Situationen, der Gegner stellt ihm zumeist zwei oder gar drei Spieler auf die Füße.

