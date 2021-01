Der Wochen-Round-Up bei NBA2K21 MyTeam: Idols, Throwbacks & mehr

Es ist Freitagnachmittag. Nur noch wenige Stunden bis um 17:00 Uhr deutscher Zeit eine neue Win-the-Weekend-Agenda in NBA2K21's MyTeam-Modus erscheint. Wie jede Woche gilt es wieder einen bunten Mix an Aufgaben in den verschiedensten Spielmodi zu absolvieren, um Sonntagabend möglichst viele Level auf dem Season-Pass nach oben geklettert zu sein.

Natürlich ist auch unter der Woche einiges losgewesen in 2Ks Basketball-Pendant zu FIFAs Ultimate Team Modus. Für alle, die sich erst am Wochenende Zeit nehmen (können), um auf der Jagd nach dem Galaxy Opal Kawhi Leonard möglichst viele XP zu grinden, kommt nun ein Überblick der vergangenen Woche.

NBA2K21 MyTeam: 2 Packs - 38 Aufgaben

Zum anderen kam eine weitere Ausgabe der neu eingeführten Throwback-Moment-Packs . Nachdem letzte Woche die Atlantic-Division an der Reihe war, ist es dieses Mal die Central Division. Wie schon zuvor, gibt es auch hier wieder fünf ikonische Spieler von Teams, die in der entsprechenden Division beheimatet sind.

Challenges, Moments & mehr

Neben den Inhalten der neuen Packs hat 2K im Laufe der Woche noch einige weitere Wege in den Spielmodus implementiert, um den Spielern die Jagd nach den 150.000 XP möglichst abwechslungsreich und unterhaltsam zu gestalten. Zum einen kam zeitgleich zum Release des Central-Division-Packs auch eine neue Herausforderung heraus, bei deren Abschluss man sich B.J. Armstrong in der Amethyst-Version sichern kann. Sowohl für Armstrong als auch über die Challenge an sich gibt es wieder eine Agenda, die einiges an XP garantiert.