EU-Kommission unterstützt FIFA-Vorgehen gegen Superliga

Die FIFA hat gemeinsam mit der Europäischen Fußball-Union (UEFA) und den anderen Kontinentalverbänden am Donnerstag mit einem Bannstrahls für jene Profis und Vereine gedroht, die sich einer europäischen Eliteklasse der Topklubs anschließen.

Ein solcher Wettbewerb werde "weder von der FIFA noch von der jeweiligen Konföderation anerkannt", hieß es in einer Stellungnahme, die von FIFA-Boss Gianni Infantino und den Konföderations-Präsidenten unterschrieben wurde: "Vereine oder Spieler, die an einem solchen Wettbewerb teilnehmen würden, dürften folglich an keinem von der FIFA oder der jeweiligen Konföderation organisierten Wettbewerb teilnehmen."