Bundestrainer Joachim Löw bei Borussia Mönchengladbach - BVB im Stadion

Nach monatelanger Abstinenz lässt sich Bundestrainer Joachim Löw am Freitagabend wieder im Stadion blicken und kann dabei einige Nationalspieler beobachten.

Der 60-Jährige wird am Freitagabend nach langer Abstinenz mal wieder ein Bundesliga-Spiel vor Ort verfolgen. Der DFB gab bekannt, dass Löw beim Duell zwischen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund auf der Tribüne sitzen wird. ( Bundesliga: Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund am Freitag um 20.30 Uhr im LIVETICKER )

"Selbstverständlich sind wir uns der sehr ernsten Coronasituation absolut bewusst, und ich versichere, dass wir uns - wie bislang ohnehin im Kreis der Nationalmannschaft praktiziert - verantwortungsvoll, akribisch und mit größter Sorgfalt an sämtliche Hygienevorgaben und behördlichen Regeln halten werden", wurde Löw vom DFB zitiert.

Zahlreiche deutsche Spieler bei Gladbach und BVB

Die letzte Partie, die der Weltmeister-Coach von 2014 im Stadion beobachtet hat, war das Pokalfinale 2020 in Berlin zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen.

Seither hat Löw die Empfehlung der DFL hinsichtlich Corona befolgt und auf Arenabesuche verzichtet. Da bei der deutschen Nationalmannschaft aber die Kader-Nominierung für die Europameisterschaft 2021 naht, will sich Löw nun wieder Eindrücke im Stadion holen.

"Die Gesundheit aller hat natürlich auch für uns höchste Priorität. In wenigen Wochen aber finden mit dem Auftakt in die WM-Qualifikation auch mit Blick auf die weiteren EM-Planungen wichtige Länderspiele statt. Zusätzlich zu unseren bislang ohnehin schon sehr umfangreich durchgeführten und detaillierten Analysen der TV-Bilder wollen wir nun auch zusätzlich wieder die persönlichen Eindrücke in unsere Studien einfließen lassen", erklärte Löw.