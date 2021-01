Sebastian Vollmer über Tom Brady: "Tom ist besessen von diesem Sport"

Der zweimalige Super-Bowl-Champion Sebastian Vollmer hat großen Respekt vor dem Mut von Star-Quarterback Tom Brady zu einem Neustart in der NFL. "Es ist ein großes Risiko für ihn persönlich gewesen, in seinem Alter und nach all den Erfolgen mit den New England Patriots nochmal zu einer anderen Franchise zu wechseln", sagte der frühere Teamkollege des Footballstars ran.de. Brady (43) war vor der laufenden Saison nach 20 Jahren zu den Tampa Bay Buccaneers gegangen.