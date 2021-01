2. Bundesliga mit HSV, Braunschweig, KSC, Heidenheim, Paderborn, Kickers live im TV, Stream, Ticker

In der 2. Bundesliga läuft der letzte Spieltag der Hinrunde.

Bei diesem trifft am Samstagmittag unter anderem Tabellenführer Hamburger SV auf den Tabellensechzehnten Eintracht Braunschweig.

Um unabhängig vom Resultat des VfL Bochum Herbstmeister zu werden, benötigt der HSV einen Sieg. Braunschweig reicht bereits einen Punkt, um zumindest vorzeitig an das rettende Ufer zu gelangen. ( 2. Bundesliga: Die Tabelle )

Der HSV befindet sich momentan in bestechender Form, gewann vier der letzten fünf sieben Ligaspiele. Erst am vergangenen Wochenende fegte man den VfL Osnabrück mit 5:0 vom Platz.

Braunschweig vs HSV - Premiere in der 2. Bundesliga

Vor der Partie gegen den HSV plagen Braunschweig-Coach Daniel Meyer personelle Sorgen. "Dominik Wydra und Manuel Schwenk sind für die Partie gesperrt. Dazu kommen die Dauerverletzten Felix Burmeister, Benjamin Kessel und Niko Kijewski", so Meyer auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.

Das letzte Duell der beiden Nordlichter datiert aus dem Jahr 2014. Damals gewann Braunschweig mit 4:2. Am Samstag kommt es nun zum ersten Aufeinandertreffen in der 2. Bundesliga.

KSC und Heidenheim kämpfen um Anschluss

Im zweiten Spiel des Tages trifft der Karlsruher SC auf den 1. FC Heidenheim. Beide Mannschaften kämpfen um den Anschluss an die Spitzengruppe. ( 2. Bundesliga: Karlsruher SC - 1. FC Heidenheim um 13.00 Uhr im LIVETICKER )

Nach zuletzt drei Siegen in Folge geht der KSC mit mächtig Rückenwind in das Duell mit dem Tabellennachbarn. Heidenheim zeigte sich zuletzt nach dem 0:4-Debakel in Sandhausen gegen den SV Darmstadt 98 stark verbessert (3:0).