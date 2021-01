Jürgen Klopp zofft sich bei Liverpool-Pleite mit Sean Dyche

Dicke Luft herrschte in Anfield allerdings schon, bevor sich die Niederlage in der Schlussphase durch ein Elfmetertor von Ashley Barnes (83.) abzeichnete. ( Tabelle der Premier League )

Klopp läuft wütend hinter Dyche her

In der Halbzeitpause gerieten Jürgen Klopp und Burnleys Trainer auf dem Weg in die Kabinen heftig aneinander. TV-Bilder zeigen, dass Dyche auf dem Weg in den Spielertunnel etwas zu Klopp sagte, woraufhin dieser wütend hinter Dyche her lief und es dann zu einem hitzigen Wortgefecht kam.