Volleyball-Bundesliga Frauen: Schwerin - Aachen LIVE im TV, Stream

Nach zwei Niederlagen in Folge steht der SSC Palmberg Schwerin in der Bundesliga-Partie gegen die Ladies in Black Aachen (LIVE im TV auf SPORT1) unter Druck.

Die bisherige Saison läuft für den noch bis vor wenigen Jahren dominierenden SSC Palmberg Schwerin verhältnismäßig schleppend. Zuletzt setzte es in der Volleyball-Bundesliga sogar zwei Niederlagen in Folge.

Am Samstag wollen die Schwerinerinnen die Kehrtwende schaffen. Dafür muss gegen die Ladies in Black Aachen ein Sieg her. (Volleyball-Bundesliga Frauen: SSC Palmberg Schwerin - Ladies in Black Aachen am Samstag ab 16.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM)