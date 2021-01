FC Bayern: Uli Hoeneß wettert gegen Berater und Vertragsverhandlungen

Im Buch "Für die Helden von morgen" des ehemaligen Skifahrers Felix Neureuther prangerte der Ehrenpräsident des FC Bayern die Entwicklung von Vertragsverhandlungen sowie die Rolle von Beratern an - und nahm dabei auch die Spieler in die Pflicht.

Hoeneß fordert: Spieler sollen bei Verhandlungen dabei sein

"Heute gibt es kaum mehr einen Spieler, der selbst verhandelt, der bei diesen Gesprächen überhaupt dabei ist. Es wäre doch angebracht, wenn auch die Spieler dabei sind. Damit sie selbst merken, was läuft", so Hoeneß, der als Profi noch selbst am Verhandlungstisch saß.