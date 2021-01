3. Liga: Haching-Chef Martin Schwabl fordert wirtschaftliche Fortschritte

Haching-Präsident Manfred Schwabl (r.) fordert wirtschaftliche Fortschritte in der 3. Liga © Imago

Präsident Manfred Schwabl von der SpVgg Unterhaching sieht in der 3. Liga in einem Punkt großen Nachholbedarf - und fordert ein Umdenken der Vereine.

Präsident Manfred Schwabl von der SpVgg Unterhaching sieht in der 3. Liga wirtschaftlich weiter großen Nachholbedarf.

"Die sportliche Entwicklung ist brutal nach oben gegangen. Die Liga ist so geil sportlich, aber man muss auch wirtschaftlich überleben. An den Brennpunkt müssen wir gnadenlos ran", forderte der 54-Jährige während der virtuellen Medienrunde des Deutschen Fußball-Bundes (DFB).

Der Spielbetrieb in der 3. Liga war in den vergangenen Jahren oft nicht wirklich wirtschaftlich, in der Saison 2019/20 gab es mit einem durchschnittlichen Fehlbetrag von 1,61 Millionen Euro pro Verein ein Rekordminus. Im Moment mache es deshalb den Eindruck, als wolle "jeder möglichst schnell wieder raus aus der Liga und das ist schade", sagte Schwabl.