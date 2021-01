Eishockey: DEL startet Anti-Rassismus-Initiative

"Rassismus hat in der DEL keinen Platz, und es gilt, immer wieder hierfür zu sensibilisieren und präventiv aufzuklären", sagte DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke. In Zukunft sollen auch DEL-Klubs von "Hockey is Diversity" angesprochen und gegebenenfalls in Sachen Vielfalt und Toleranz gecoacht werden.