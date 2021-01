FC Bayern: Leroy Sané bereut Tattoo auf dem Rücken und sein Image

"Sie können gern mal zu mir nach Hause kommen und nachsehen, ob da wirklich Diamanten, Goldketten und solches Zeug rumliegen. Nichts davon besitze ich. Trotzdem stecken mich die Leute in diese Bling-Bling-Schublade", sagte der Offensivspieler. Er sei "kein Typ, der sich ewig im Badezimmer stylt. Ich stehe morgens auf, putze mir die Zähne und fahre oft in kurzer Hose zum Training, das dauert fünf Minuten".

Bayern-Star Sané kämpft gegen Vorurteile

Er habe sich gefragt, "was ich vielleicht falsch gemacht habe. Ich war jemand, der vor allem in jungen Jahren erst einmal gegen die Wand laufen musste, auch wenn es wehtat."

Sané: So hat mich Guardiola besser gemacht

Ebenso übrigens wie zu Pep Guardiola. Auch wieder wurde Sané immer wieder ein schwieriges Verhältnis mit seinem Trainer nachgesagt. "Noch so ein Vorurteil", ärgert sich der Nationalspieler: "Pep und ich hatten ein gutes Verhältnis." Er habe in Manchester ja auch mit seinen Teamkollegen Ilkay Gündogan und David Silva im selben Gebäude gewohnt wie Guardiola.

"Ich habe die Familie von Pep im Gebäude öfter gesehen als Pep selbst. Er stand nicht am Fenster und hat gewartet, wann wir abends nach Hause kommen, um uns zu kontrollieren", erzählte Sané. "Ich fand das super, so dicht mit den Kollegen zu wohnen. Es war eine gute Nachbarschaft."

Fußballerisch habe ihn der Spanier zudem "auf ein völlig neues Niveau" gehoben. "Vor allem durch die Arbeit an Kleinigkeiten: Mit welchem Fuß nehme ich den Ball in welcher Situation wie an? Mit welcher Aktion öffne ich den Raum am besten? Das sagen dir auch andere Trainer, aber er hat das wirklich jeden Tag wiederholt, bis ich irgendwann ein kleines Männchen im Ohr mit seiner Stimme hatte, das mir gesagt hat, was wann wie zu tun ist."