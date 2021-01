Olympia: Premierminister von Japan widerspricht Absage der Spiele

Die britische Times berichtet, dass die Olympischen Spiele in Tokyo vor der Absage stehen. Doch ist das wirklich so? Japans Premierminister bezieht Stellung.

Dies hatte die Tageszeitung am Donnerstag unter Berufung auf eine anonyme Quelle aus der japanischen Regierungskoalition berichtet. "Ich bin entschlossen, sichere Sommerspiele durchzuführen als Beweis, dass die Menschheit das Virus überstanden hat", bekräftigte Yoshihide Suga am Freitag.

So sei Suga "nicht emotional" in die Spiele involviert. Das Ziel solle sein, die Fassade aufrechtzuerhalten, dass man um die Austragung kämpfe. In der Hoffnung, dass wenn die Spiele abgesagt würden, Olympia 2032 aus Sympathie an Tokio vergeben würden. "Sie wollen zeigen, dass sie bereit sind, damit sie in elf Jahren eine erneute Chance bekommen", sagte die Quelle der Times.