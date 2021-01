Handball-WM: Deutschland droht Aus - Polen und Spanien können DHB-Team helfen

Das DHB-Team steht bei der Handball-WM in Ägypten mit dem Rücken zur Wand. Doch noch ist das Viertelfinale nicht unmöglich. SPORT1 zeigt, was dafür nötig ist.

So schnell kann es gehen: Durch die 28:32 (13:16)-Niederlage gegen Europameister Spanien haben die deutschen Handballer das WM-Viertelfinale in Ägypten nicht mehr in der eigenen Hand. (Tabellen der Handball-WM).