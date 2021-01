Premier League: FC Liverpool mit Klopp unterliegt Burnley - Heimserie reißt

Der FC Liverpool bleibt in der Premier League zum vierten Mal in Serie ohne Tor. Ein Elfmetertor des Gegners lässt eine unglaubliche Serie des Klopp-Teams enden.

Die Reds unterlagen an der Anfield Road überraschend dem FC Burnley 0:1 (0:0) und drohen damit den Anschluss an das Spitzentrio zu verlieren. Die letzte Heimniederlage zuvor hatte Liverpool vor drei Jahren und 273 Tagen im April 2017 bei der 1:2-Pleite gegen Crystal Palace kassiert.

Klopp: "Eigentlich unmöglich, zu verlieren"

Elfmeter bricht Liverpool das Genick

Ashley Barnes traf für die Gäste, die auf Platz 16 liegen, in der Schlussphase per Foulelfmeter (83.). Damit blieb Liverpool zudem zum vierten Mal in der Liga in Serie ohne eigenes Tor.