Volleyball-Bundesliga: Allianz MTV Stuttgart besiegt USC Münster klar

Allianz MTV Stuttgart verschläft in der Volleyball-Bundesliga Satz eins gegen den USC Münster. Danach dreht der Favorit auf und baut die Tabellenführung aus.

Spitzenreiter Allianz MTV Stuttgart hat trotz einer Schwächephase zu Beginn seine Tabellenführung in der Volleyball-Bundesliga (VBL) der Frauen letztlich souverän ausgebaut.

Die Sätze zwei bis vier gingen dabei jeweils identisch mit 25:16 an den großen Favoriten. ( Spielplan und Ergebnisse der Volleyball-Bundesliga der Frauen )

Stuttgart führt souverän Tabelle an

Mit zwölf Siegen aus den ersten 13 Partien führt der deutsche Meister von 2019 die Tabelle mit sechs Punkten Vorsprung auf Verfolger Dresdner SC an. Die Dresdnerinnen haben allerdings ein Spiel weniger absolviert.

