Handball-WM 2021 LIVE: Frankreich & Norwegen heute im TV, Stream, Ticker Schweizer hoffen auf Überraschung

Andy Schmid hofft mit der Schweiz noch auf den Einzug ins WM-Viertelfinale © Imago

SPORT1

Bei der Handball-WM in Ägypten nimmt der Kampf ums Viertelfinale Fahrt auf. Für die Schweiz steht ein wichtiges Spiel an. Schweden will ungeschlagen bleiben.

Der zweite Spieltag in der Hauptrunde der Handball-WM in Ägypten steht an: Nach dem Sieg zum Auftakt will Frankreich nachlegen und womöglich sogar bereits den Einzug ins Viertelfinale perfekt machen. (Spielplan der Handball-WM 2021).

Die Équipe Tricolore geht dabei als klarer Favorit in das Duell mit Island. Ein Sieg ist für den Spitzenreiter in der Gruppe III Pflicht, denn am letzten Spieltag der Hauptrunde wartet mit Portugal noch ein unangenehmer Gegner.

Die Portugiesen haben nach einer punktverlustfreien Vorrunde einen ersten Rückschlag bei der knappen Niederlage gegen Norwegen hinnehmen müssen. Gegen die Schweiz muss ein Sieg her, um die Viertelfinal-Chancen am Leben zu erhalten. Aber auch die Schweizer um Spielmacher Andy Schmid haben den Kampf ums Viertelfinale trotz 2:4-Punkten noch nicht aufgegeben. (Handball-WM 2021: Die Tabellen)

Norwegen hat mit Algerien die leichteste Aufgabe der Anwärter auf das Viertelfinale. Der Vizeweltmeister möchte mit einem Kantersieg die gute Leistung aus dem Spiel gegen Portugal bestätigen. (Alle Spiele der Handball-WM 2021 vom 13. bis 31. Januar hier im LIVETICKER)

Handball WM 2021 Heute: Slowenien fordert ungeschlagene Schweden

Ähnlich spannend ist es in der Gruppe IV, in der mit Schweden, Ägypten, Slowenien und Russland sogar noch vier Nationen gute Chancen auf den Einzug ins Viertelfinale haben.

Die noch ungeschlagenen Schweden treffen auf Slowenien, das mit 4:2-Punkten nur einen Zähler hinter Spitzenreiter Schweden liegt. (So läuft die Handball-WM 2021)

Für Gastgeber Ägypten gegen Belarus sowie Russland gegen Nordmazedonien sind derweil Siege Pflicht, um sich im Kampf ums Viertelfinale vor dem letzten Hauptrunden-Spieltag in eine gute Ausgangsposition zu bringen.