Ivaylo Petew neuer Nationaltrainer in Bosnien - Nachfolger von Bajevic

Ein Bulgare soll Bosnien-Herzegowinas Nationalmannschaft zur WM-Endrunde 2022 in Katar führen. Er tritt die Nachfolge von Dusan Bajevic an.

Der Bulgare Ivaylo Petew soll Bosnien-Herzegowinas Fußball-Nationalmannschaft zur WM-Endrunde 2022 in Katar führen.

Der 45-Jährige tritt beim Team des früheren Bundesliga-Stars Edin Dzeko die Nachfolge des einheimischen Coaches Dusan Bajevic an, der die Qualifikation für die EM-Endrunde im kommenden Sommer verpasst hatte.

Die Bosnier bestreiten in rund zwei Monaten ihre ersten WM-Ausscheidungsspiele in der Europa-Gruppe D in Finnland (24. März) und gegen Titelverteidiger Frankreich (31. März).