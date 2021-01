Handball-WM: Polen startet mit Sieg in Hauptrunden-Gruppe um Deutschland

Polen eröffnet die deutsche Hauptrundengruppe bei der WM in Ägypten mit einem Kantersieg. Ex-Bundestrainer Sigurdsson kassiert mit Japan eine bittere Pleite

Die polnische Handball-Nationalmannschaft ist bei der WM in Ägypten mit einem klaren Sieg in die deutsche Hauptrundengruppe I gestartet.

Am Donnerstagabend steigen Deutschland sowie die weiteren Teams der Gruppe in die nächste Turnierphase ein. Das DHB-Team trifft am Abend auf Europameister Spanien. (Handball-WM im Liveticker: Spanien - Deutschland ab 20.30 Uhr)