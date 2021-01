KFC Uerdingen leitet Insolvenz in Eigenverwaltung ein

Der schwer kriselnde Drittligist KFC Uerdingen leitet ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung ein. Der Spielbetrieb soll aber fortgesetzt werden.

Der schwer kriselnde Drittligist hat ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung eingeleitet. "Nach langen und intensiven Überlegungen, wie wir die aktuellen Herausforderungen bestmöglich meistern können, halten wir diesen Schritt für die optimale Lösung, um die Zukunft des KFC Uerdingen zu sichern", sagte der scheidende Präsident Michail Ponomarev.

Weinhart sagte am Donnerstag in einer Klub-Mitteilung: "Mit dem Eigenverwaltungsverfahren bietet sich uns die Möglichkeit, in Eigenregie erfolgreich die Zukunft unseres Vereins zu sichern. Wir nutzen diese Zeit, um einen geeigneten Investor für den KFC Uerdingen zu finden."