Für die Zeit nach der Profikarriere: DFB startet Mentoringprogramm

Man habe "in den letzten zehn Jahren im Fußball versucht, die Spieler zu sehr in Systeme zu pressen. Der individuelle Mensch dahinter wurde manchmal vernachlässigt", sagte Haupt. Profis seien oft nach ihrem Karriereende erstmals in ihrem Leben gefordert, "sich mit sich selbst intensiv zu beschäftigen. Das kann schmerzhaft sein und die Gefahr, in ein Loch zu fallen, ist groß".