Podium als "Traum und Ziel": Herrmann optimistisch vor Endspurt der Vendee Globe

Weltumsegler Boris Herrmann geht optimistisch in den spannenden Endspurt der Vendee Globe. "Ich fühle mich gut. Es ist gut für die Moral, Zweiter zu sein, auch wenn es im Moment nicht viel bedeutet", sagte der 39-Jährige am Donnerstag. Am Vorabend hatte er sich die Position hinter dem führenden Franzosen Charlie Dalin erkämpft.